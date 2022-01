Aggiungi una salvietta umidificata in lavatrice. Risultati fantastici! (Di venerdì 28 gennaio 2022) A cosa serve inserire una salvietta umidificata in lavatrice? Si tratta di un rimedio che può rivelarsi molto utile quando fili, capelli e peli rimangono attaccati ai capi appena lavati. Tutti questi residui possono creare degli ingorghi, ma allora come risolvere il problema? Scopriamo insieme un rimedio molto efficace. Curiose? Iniziamo! Quando c’è tanto tempo a disposizione, la cosa migliore è passare la spazzola sui capi che devono andare in lavatrice. Così facendo, pallini, pelucchi e peli potranno essere catturati facilmente. Sì, ma chi ha animali domestici si trova a combattere quasi quotidianamente con questo fastidioso problema. In commercio esistono accessori molto utili. E’ il caso, ad esempio, della mesh bag, un filtro che si può inserire dentro il cestello della lavatrice, se ha la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 28 gennaio 2022) A cosa serve inserire unain? Si tratta di un rimedio che può rivelarsi molto utile quando fili, capelli e peli rimangono attaccati ai capi appena lavati. Tutti questi residui possono creare degli ingorghi, ma allora come risolvere il problema? Scopriamo insieme un rimedio molto efficace. Curiose? Iniziamo! Quando c’è tanto tempo a disposizione, la cosa migliore è passare la spazzola sui capi che devono andare in. Così facendo, pallini, pelucchi e peli potranno essere catturati facilmente. Sì, ma chi ha animali domestici si trova a combattere quasi quotidianamente con questo fastidioso problema. In commercio esistono accessori molto utili. E’ il caso, ad esempio, della mesh bag, un filtro che si può inserire dentro il cestello della, se ha la ...

