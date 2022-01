A2A aggiorna piano 2021-2030 | più investimenti e contributo a transizione ecologica Italia

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di A2A, presieduto da Marco Patuano, ha esaminato e approvato l’mento delIndustrialeche rafforza con ulteriori due miliardi di, l’impegno verso la decarbonizzazione, in anticipo rispetto agli obiettivi previsti da Cop26. Lo comunica una nota del gruppo. Il, si legge, “pone le basi per raggiungere l’azzeramento delle emissioni dirette e indirette (sia scope 1 sia scope 2) generate dal Gruppo al 2040 e rafforza i business che possono contribuire alladel Paese. Economia circolare eenergetica si confermano i due pilastri delche racchiudono le azioni concrete del gruppo, a cui ...

Advertising

telodogratis : A2A aggiorna piano 2021-2030, quadruplicati punti ricarica elettrica (24mila) - ultimenews24 : (Adnkronos) - Il consiglio di amministrazione di A2A, presieduto da Marco Patuano, ha esaminato e approvato l’aggio… - davide_del : RT @24finanza: A2A alza l’asticella: 18 miliardi di investimenti e 7mila assunzioni - 24finanza : A2A alza l’asticella: 18 miliardi di investimenti e 7mila assunzioni - italiaserait : A2A aggiorna piano 2021-2030, quadruplicati punti ricarica elettrica (24mila) -

Ultime Notizie dalla rete : A2A aggiorna

Così in una nota l'ad diRenato Mazzoncini, commentando l'aggiornamento del business plan della multiutility. "Facendo leva su una forte capacità di crescita dimostrata da tutte le business unit ..."Per quei segmenti di mobilità la cui evoluzione non è prevista verso l'elettrico - ricorda una nota del gruppo -vuole mettere a disposizione soluzioni green quali idrogeno verde e bio - Gnl. Il ...Roma, 28 gen. (Adnkronos) – A2A ha deciso di anticipare di 10 anni l’obiettivo di emissioni zero. Entro il 2040 il Gruppo raggiungerà la neutralità carbonica sulle emissioni dirette e indirette (scope ...A2a ha aggiornato del piano industriale 2021-2030 portando a 18 miliardi di euro l'entità degli investimenti previsti, 2 mld in più rispetto al piano precedente. L'obiettivo è rafforzare l’impegno del ...