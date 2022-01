Ucraina, Mosca più minacciosa dopo la risposta di Usa e Nato: «Non c’è spazio per l’ottimismo» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Alla Russia non è piaciuta la risposta di Usa e Nato alle preoccupazioni del Cremlino circa i problemi che arrecherebbe alla sicurezza nazionale l’ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza Atlantica. «Kiev dev’essere libera di scegliersi gli alleati», aveva infatti scritto il segretario generale della Nato, Stoltenberg. Oggi, puntuale, è arrivato il commento di Mosca attraverso il portavoce del Cremlino, Dimitry Peskov. A suo dire, la risposta ha «inequivocabilmente respinto» le preoccupazioni russe. Ragion per cui, ha aggiunto, «non ci sono molte ragioni di ottimismo». In pratica Peskov ha lamentato la mancata «presa in considerazione» delle proposte russe per una soluzione pacifica della crisi (l’Ucraina come Stato cuscinetto). Gli Stati Uniti: «Ucraina ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Alla Russia non è piaciuta ladi Usa ealle preoccupazioni del Cremlino circa i problemi che arrecherebbe alla sicurezza nazionale l’ingresso dell’nell’Alleanza Atlantica. «Kiev dev’essere libera di scegliersi gli alleati», aveva infatti scritto il segretario generale della, Stoltenberg. Oggi, puntuale, è arrivato il commento diattraverso il portavoce del Cremlino, Dimitry Peskov. A suo dire, laha «inequivocabilmente respinto» le preoccupazioni russe. Ragion per cui, ha aggiunto, «non ci sono molte ragioni di ottimismo». In pratica Peskov ha lamentato la mancata «presa in considerazione» delle proposte russe per una soluzione pacifica della crisi (l’come Stato cuscinetto). Gli Stati Uniti: «...

