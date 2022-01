Ucraina? Ci pensi l’Europa, gli Usa puntano l’Asia. Intervista a Elbridge Colby (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Cara Europa, pensaci tu”. Nell’ultimo libro di Elbridge Colby, “Strategy of Denial” (“Strategia del rifiuto”, Yup), è riflesso il pensiero di una parte rilevante dell’establishment della politica estera e di sicurezza americana. Intervistato da Formiche.net Colby, analista di fama, architetto della Strategia per la difesa nazionale dell’amministrazione Trump del 2018 con un lungo trascorso al Pentagono e nell’intelligence, dà una lettura controcorrente. L’imminente invasione della Russia in Ucraina, dice, non deve distrarre neanche un minuto dalla competizione con l’unico, vero rivale dell’America. Partiamo dal titolo. Cos’è la strategia del rifiuto? Non abbiamo più il potere militare necessario per affrontare tutte le minacce del mondo contemporaneamente: dobbiamo scegliere. Il ... Leggi su formiche (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Cara Europa, pensaci tu”. Nell’ultimo libro di, “Strategy of Denial” (“Strategia del rifiuto”, Yup), è riflesso ilero di una parte rilevante dell’establishment della politica estera e di sicurezza americana.to da Formiche.net, analista di fama, architetto della Strategia per la difesa nazionale dell’amministrazione Trump del 2018 con un lungo trascorso al Pentagono e nell’intelligence, dà una lettura controcorrente. L’imminente invasione della Russia in, dice, non deve distrarre neanche un minuto dalla competizione con l’unico, vero rivale dell’America. Partiamo dal titolo. Cos’è la strategia del rifiuto? Non abbiamo più il potere militare necessario per affrontare tutte le minacce del mondo contemporaneamente: dobbiamo scegliere. Il ...

