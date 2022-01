'Ndrangheta: sequestrati beni per 3 milioni a imprenditore (Di giovedì 27 gennaio 2022) beni per oltre 3 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e dalla Divisione anticrimine della Questura reggina a Giovanni Pellicano, condannato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022)per oltre 3di euro sono statidai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e dalla Divisione anticrimine della Questura reggina a Giovanni Pellicano, condannato ...

Advertising

ACiavula : 'Ndrangheta, sequestrati beni per tre milioni di euro a imprenditore ritenuto vicino alla cosca 'Tegano' - Ciavula: - TelemiaLaTv : ‘ NDRANGHETA: SEQUESTRATI BENI PER 3 MILIONI A IMPRENDITORE, E’ RITENUTO VICINO ALLA COSCA TEGANO DI REGGIO CALABRIA - wesud_news : ‘ndrangheta, imprenditori legati alle cosche del Crotonese: sequestrati oltre 350 ettari di terreno in Toscana - il_meridio : ?‘Ndrangheta, sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro ad un imprenditore reggino: - Piergiulio58 : 'Ndrangheta, sequestrati conti e quote di società di scommesse e lotterie a un pregiudicato del Comasco. -