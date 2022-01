Mobilità docenti 2022, neoassunti da GPS prima fascia non possono presentare domanda. Il percorso (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mobilità del personale docente, ATA ed educativo per il triennio 2022/25. E' arrivata oggi la firma del CCNI, che permetterà di dare il via alle domande: il Ministero comunicherà la finestra temporale con apposita ordinanza. Rispondiamo ad alcuni quesiti posti all'indirizzo lallaorizzonte@orizzontescuola.it L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 27 gennaio 2022)del personale docente, ATA ed educativo per il triennio/25. E' arrivata oggi la firma del CCNI, che permetterà di dare il via alle domande: il Ministero comunicherà la finestra temporale con apposita ordinanza. Rispondiamo ad alcuni quesiti posti all'indirizzo lallaorizzonte@orizzontescuola.it L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità docenti 2022, neoassunti da GPS prima fascia non possono presentare domanda. Il percorso - infoitinterno : Mobilità 2022, Giannelli (ANP): “Si va incontro alle esigenze dei docenti e non degli alunni. La continuità didatti… - infoitinterno : Mobilità 2022, tutte le proposte di modifica ai vincoli. I sindacati: crea disparità tra docenti - infoitinterno : Mobilità docenti 2022, passaggio da sostegno a posto comune nei movimenti provinciali ma con percentuali decrescent… - UMG_Tweet : Bando Erasmus+ KA131 (ex KA103), Call 2021, mobilità docenti per fini d'insegnamento STA, per l' a.a. 2021/22 (D.R.… -