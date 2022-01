La manicure perfetta per San Valentino è quella di Valentina Ferragni (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nell’aria si avvertono già vibes romantiche e, in vista di San Valentino, Valentina Ferragni ha già proposto un’idea perfetta per realizzare una manicure total pink ed estremamente romantica. La sorella di Chiara Ferragni ha seguito il trend unghie 2022 che vede tornare alla ribalta l’utilizzo dei cuori come grafica must have per la nail art. In vista di San Valentino, l’imprenditrice digitale ha proposto ai suoi follower una manicure dolcissima, realizzata con il supporto di Ministry of Nails. La manicure romantica di Valentina Ferragni Lasciando da parte i glitter tanto amati da Chiara Ferragni, sua sorella Valentina ha proposto un’alternativa più delicata e ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nell’aria si avvertono già vibes romantiche e, in vista di Sanha già proposto un’ideaper realizzare unatotal pink ed estremamente romantica. La sorella di Chiaraha seguito il trend unghie 2022 che vede tornare alla ribalta l’utilizzo dei cuori come grafica must have per la nail art. In vista di San, l’imprenditrice digitale ha proposto ai suoi follower unadolcissima, realizzata con il supporto di Ministry of Nails. Laromantica diLasciando da parte i glitter tanto amati da Chiara, sua sorellaha proposto un’alternativa più delicata e ...

