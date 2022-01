La ferocia che sono costretti a subire anche i genitori che hanno perso un figlio

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Si è creata molta polemica attorno alla scomparsa del piccolo Lorenzo Gazzano, morto all’ospedale Regina Margherita di Torino in sole 48 ore a causa del Covid e della rabdomiolisi, la distruzione massiva del tessuto muscolare; le fazioni pro e no vax l’usata per scatenare l’ennesima battaglia in difesa delle proprie ragioni, dimostrando l’insensibilità evidente di chi sfrutta ogni accadimento,tragico, per mere questioni di propaganda. L’inopportunità di questa ennesima faida attorno alla questione delle vaccinazioni è stata sottolineatadall’autrice Catena Fiorello su Instagram. Prima di andare a dormire ho bisogno di esternare una mia riflessione – scrive Fiorello – Ma almeno nel caso di bambini, non ci si potrebbe fermare, evitando la barbarie del ‘era vaccinato’, ‘non era vaccinato’? Intendo, perché dei ...