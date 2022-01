Golf | Farmers Insurance Open | Francesco Molinari quinto dopo il primo giro | Horschel in testa

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Altra ottima partenza diilround del, torneo del PGA Tour in corso sui campi californiani del Torrey PinesClub, teatro dell’ultima edizione dello USil sesto posto della scorsa settimana al The American Express, l’azzurro 39enne si conferma in buona forma con unin -6, che vale appunto la quinta piazza a tre colpi dal leader Billy. Insieme a “Chicco” anche lo spagnolo Jon Rahm, numero uno del ranking mondiale. Nessun errore per, che sulla sua carta ha segnato sei birdie e dodici par e sembra davvero aver trovato di nuovo il suo ...

Francesco Molinari in California parte forte e chiude il primo round del "Insurance Open"dial 5/o posto, con uno score di 66 ( - 6) al pari di JonRahm (numero 1 mondiale), ed è ora distante tre colpi dallavetta occupata dall'americano Billy Horschel, da solo ...Nei primi due giri, i concorrenti si alterneranno, al Torrey PinesClub, tra il North e il ... al The American Express e alInsurance Open . Il torinese, grazie al risultato ottenuto la ...Golf, PGA Tour: Francesco Molinari quinto dopo il primo giro del Farmers Insurance Open a Torrey Pines. In testa Billy Horschel ...The second round of the 2022 Farmers Insurance Open begins Thursday at Torrey Pines. Here's how to watch Round 2 on TV or online.