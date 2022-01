Gli Stati Uniti respingono la richiesta di Mosca di escludere l’Ucraina dalla Nato (Di giovedì 27 gennaio 2022) Gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta della Russia di escludere l’Ucraina dalla Nato. L’ambasciatore americano a Mosca, John Sullivan, ha consegNato al ministero degli Esteri russo le risposte dell’amministrazione Biden alle richieste sulla sicurezza ai confini. «Siamo aperti al dialogo e abbiamo offerto alla Russia una via diplomatica seria», ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, «ma allo stesso tempo stiamo lavorando per rafforzare le difese dell’Ucraina». Negoziatori russi e ucraini si sono incontrati ieri a Parigi nell’ambito di un incontro del “formato Normandia”, con i rappresentanti di Francia e Germania. Un ministro russo – scrive la Bbc – ha fatto sapere che Mosca ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Glihanno respinto ladella Russia di. L’ambasciatore americano a, John Sullivan, ha consegal ministero degli Esteri russo le risposte dell’amministrazione Biden alle richieste sulla sicurezza ai confini. «Siamo aperti al dialogo e abbiamo offerto alla Russia una via diplomatica seria», ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, «ma allo stesso tempo stiamo lavorando per rafforzare le difese del». Negoziatori russi e ucraini si sono incontrati ieri a Parigi nell’ambito di un incontro del “formato Normandia”, con i rappresentanti di Francia e Germania. Un ministro russo – scrive la Bbc – ha fatto sapere che...

Advertising

DiMarzio : Grazie dal profondo del mio cuore a tutti coloro che oggi sono venuti a salutare papà, ma anche a tutti voi che in… - AmbCina : Il volume degli scambi tra la città di #Shenzhen e gli Stati membri della Regional Comprehensive Economic Partnersh… - borghi_claudio : @KDVR ??Costringere i minorenni e i guariti all'iniezione sono stati i segnali più grandi della malafede sottesa nel… - AndyMontany : @elio_zamon E poi gli hanno anche strappato le unghie con le pinzette per farlo parlare? ???? Glielo ripeto: ho ha le… - socorros_ad : RT @rosikone: @ItalObserver @Gigadesires bisogna essere un po' cojoni, o avere 12 anni, per credere di poter governare gli stati con zero m… -