GF Vip, “Mi faccio il m***o anche per le cose tue!”: la frase di Soleil fa arrabbiare Manila (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il rapporto tra Manila e Soleil sembra sgretolarsi giorno per giorno: una frase in particolare scatena la rabbia dell’ex Miss Italia. Sono ben più di quattro mesi che i Vipponi sono reclusi nella casa del GF Vip e dall’inizio del programma troppe cose sono successe per non destabilizzare gli equilibri dei primi tempi. Leggi anche—–>>>GF L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il rapporto trasembra sgretolarsi giorno per giorno: unain particolare scatena la rabbia dell’ex Miss Italia. Sono ben più di quattro mesi che i Vipponi sono reclusi nella casa del GF Vip e dall’inizio del programma troppesono successe per non destabilizzare gli equilibri dei primi tempi. Leggi—–>>>GF L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ilficcanaso1 : #gfvip Malore per Soleil, panico: ecco cosa è successo ?????? - __ladyf : Gf Vip, Soleil ha avvertito attacchi di panico: 'Non ce la faccio, me ne voglio andare' - occhio_notizie : Lulù sbotta: 'Già immagino la puntata di venerdì! Non ce la faccio più' #gfvip6 - Emanuel72607325 : 'io non sono la cameriera nè il tappetino, se porto il caffelatte o la cioccolata è perchè mi può interessare, ma s… - Diva_VIP : RT @barbarab1974: Tranquilli che da sospesa curo anche i miei detrattori se hanno bisogno . Sono un Medico, io, e non faccio differenze. A… -