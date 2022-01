Gf Vip | Kabir Bedi infastidito nella notte | cosa hanno fatto Katia e Giucas mentre dormiva

(Di giovedì 27 gennaio 2022) In tanti sui social si chiedono se il comportamento che stanno avendo gli altri nei confronti disia corretto e se non meriti anche lui lo stesso rispetto riservato ad esempio a...

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP più votato... quindi il preferito è... Kabir! #GFVIP - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Il pubblico ha deciso che il VIP più votato... quindi il preferito è... Kabir! #GFVIP - Romina29414454 : Ciao vipponi ,volevo chiedere a Kabir ,secondo lui,la donna vip che lui considera avere valori che si avvicinano al… - mary1966n : @CooBooBoo Mo' te lo dico chiaro e tondo. Se parliamo di vip, lì dentro ci sono solo Katia e Kabir. Se parliamo di… - Saramarasaa : RT @BNedaris: @Livvy02814703 Non lo votiamo per fare dispetto a nessuno Kabir lo votiamo perché premiamo l' educazione, il rispetto, il suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Kabir

In tanti sui social si chiedono se il comportamento che stanno avendo gli altri nei confronti disia corretto e se non meriti anche lui lo stesso rispetto riservato ad esempio a Katia Ricciarelli, che gode di una stanza tutta sua. Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Dreams' ...Puntata con l'eliminazione quella di domani, venerdì 28 gennaio, del Grande Fratello. Dopo il salvataggio di, che ha deciso di mandare al televoto la new entry Federica Calemme, a rischio ci sono tre concorrenti: la showgirl napoletana, Barù e Nathaly Caldonazzo . Chi di ...In tanti sui social si chiedono se il comportamento che stanno avendo gli altri nei confronti di Kabir sia corretto e se non meriti anche lui lo stesso rispetto riservato ad esempio a ...Durante la radio al GF Vip Soleil Sorge fa una battuta su Manila Nazzaro, che scatena uno scontro tra le due. L'accaduto ...