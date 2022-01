È il lago più trasparente al mondo ma non si può nuotare nelle sue acque: il divieto per una precisa ragione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si chiama Blue Lake, si trova in Nuova Zelanda ed è considerato lo specchio d’acqua più cristallino al mondo, sacro ai Maori. Qui la balneazione non è consentita Si trova tra i paesaggi incontaminati e remoti del Parco nazionale dei laghi Nelson in Nuova Zelanda e vedendolo verrebbe voglia di tuffarsi nelle sue acque e L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si chiama Blue Lake, si trova in Nuova Zelanda ed è considerato lo specchio d’acqua più cristallino al, sacro ai Maori. Qui la balneazione non è consentita Si trova tra i paesaggi incontaminati e remoti del Parco nazionale dei laghi Nelson in Nuova Zelanda e vedendolo verrebbe voglia di tuffarsisuee L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

ginugiola : RT @NavLaghi: ' ??? Chi lo dice che la neve stia bene solo in montagna? Ecco una serie di foto con il lago di Garda innevato scattate qualc… - MikonosViaggi1 : Il Castello di Chillon ?? Sorge sulle rive del Lago di Ginevra ed è l’edificio antico più visitato della Svizzera.… - FrancescoPilo1 : @RiccardoPennisi Visto così sembra più un lago che un mare - BresciaOggiIT : Cattura eccezionale nel lago di Garda: il pescatore professionista Giacomo Beltrami 'Nadir' ha preso un luccio di 1… - cat_impy : @Robert46268422 so che il lago di como è il più profondo lago d'europa se non sbaglio. Conosco solo il lago di gard… -

Ultime Notizie dalla rete : lago più il lago più trasparente al mondo ma non si può nuotare nelle sue acque: il divieto per una precisa ragione Stiamo parlando di quello che viene considerato il lago più trasparente al mondo , alimentato dall'acqua sorgiva di un vicino specchio d'acqua che gocciola giù dalle rocce: si chiama lago Blu o '...

In Piemonte non piove da 50 giorni: uno dei periodi secchi più lunghi degli ultimi 63 anni ...la situazione nel breve periodo tanto che l'anomalia negativa di pioggia in Piemonte dall'8 dicembre 2021 ad oggi varia tra i - 45 mm e i - 100 mm con le zone più in affanno a nord attorno al Lago ...

I campeggi italiani sono i più belli d'Europa, secondo i tedeschi Touring Club Stiamo parlando di quello che viene considerato iltrasparente al mondo , alimentato dall'acqua sorgiva di un vicino specchio d'acqua che gocciola giù dalle rocce: si chiamaBlu o '......la situazione nel breve periodo tanto che l'anomalia negativa di pioggia in Piemonte dall'8 dicembre 2021 ad oggi varia tra i - 45 mm e i - 100 mm con le zonein affanno a nord attorno al...