Cristina Marino: la maglietta bagnata mette tutto in bella mostra (Di giovedì 27 gennaio 2022) Cristina Marino, la maglietta bagnata mette tutto in bella mostra: l’attrice è sensuale e bollentissima, da infarto. Nota a tutti per essere la moglie di Luca Argentero, Cristina Marino è un’attrice 31enne che incanta spesso non soltanto sul set di film o fiction, ma anche sui social con foto mozzafiato. Recentemente in vacanza alle Maldive L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 27 gennaio 2022), lain: l’attrice è sensuale e bollentissima, da infarto. Nota a tutti per essere la moglie di Luca Argentero,è un’attrice 31enne che incanta spesso non soltanto sul set di film o fiction, ma anche sui social con foto mozzafiato. Recentemente in vacanza alle Maldive L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Profilo3Marco : RT @Corriere: «Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposare Luca Argentero, sarei stata matta!» così Cristina Marino, 30 anni, milanese,… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: «Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposare Luca Argentero, sarei stata matta!» così Cristina Marino, 30 anni, milanese,… - peppesava : RT @Ragusanews: Luca Argentero e Cristina Marino in vacanza alle Maldive con la figlia Nina - Ragusanews : Luca Argentero e Cristina Marino in vacanza alle Maldive con la figlia Nina - redazionerumors : Cristina Marino: “Io gelosa di Luca Argentero? Sarei stata matta a sposarlo” #cristinamarino #lucaargentero -