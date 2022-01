Charlene di Monaco | l’assenza che i figli non le perdonano

(Di giovedì 27 gennaio 2022)dinon ce l’ha fatta e si è persa anche le celebrazioni della festa di Santa Devota, patrona del Principato, lasciando ancora una volta i gemelli, Jacques e Gabriella da soli col papà. Per fortuna al loro fianco c’è Carolina, ma dall’abbraccio che si sono scambiati evidentemente la zia non basta a colmare il vuoto.dilascia isoli alla festa di Santa Devota Per Jacques e Gabriella è stato il primo abbraccio di Santa Devota senza la mamma,di. La Principessa è ancora ricoverata in una clinica svizzera per riprendersi dallo stato di debolezza fisico-mentale cui l’ha lasciata la grave infezione che l’ha colpita. Si dice che pesi solo 46 chili. Dunque,, che ha appena compiuto 44 anni da sola, ...

Jacques e Gabriella dirubano la scena nel giorno della festa nazionale. Sono legatissimi tra loro Jacques e Gabriella di Monaco. I due principini sono legatissimi tra loro. Senza mamma Charléne al fianco il mondo deve sembrare molto più spaventoso per Jacques e Gabriella di Monaco. I due gemellini, 7 anni, devono aver stretto però un patto di ferro: sono più legati che mai. Quando torna Charlene di Monaco? In clinica è spuntato un uomo alto, biondo e con gli occhi azzurri per riportarla a casa: di chi si tratta?