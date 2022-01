Casini sempre più probabile: così nessuno vince, nessuno perde... (Di giovedì 27 gennaio 2022) La notizia di oggi è che il Centrodestra, dopo una lunga riunione iniziata prima delle 9 di mattina, apre a "un nome di alto valore istituzionale per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni". Accantonate quindi le candidature di parte, sia quelle della rosa... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 27 gennaio 2022) La notizia di oggi è che il Centrodestra, dopo una lunga riunione iniziata prima delle 9 di mattina, apre a "un nome di alto valore istituzionale per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni". Accantonate quindi le candidature di parte, sia quelle della rosa... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Paolo160376 : RT @vncnzvlln92: Per Renzi Casini sì ma la #Belloni no. Sempre dalla parte sbagliata questi Matteo. - Carmen5633 : RT @OllaPiero: Sulla pozione di Casini noto democristiano eletto nelle file PD,la destra non deve preoccuparsi.Venisse eletto alla PdR,non… - vncnzvlln92 : Per Renzi Casini sì ma la #Belloni no. Sempre dalla parte sbagliata questi Matteo. - italiani_news : ?? Il direttore della #HumanRightWatch #HRW Germany @hrw_de @hrw afferma che i complottisti di oggi sono come i… - rosati22 : RT @neuroniliberi: #Casini colui che garantì per Totò vasa vasa Cuffaro sarebbe possibile #PresidenteDellaRepubblica ? Certo non è peggio… -