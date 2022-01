Calciomercato Milan – Lucca, il Sassuolo ci prova per l’attaccante (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: piace Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa, ma il Sassuolo sarebbe molto interessato al giocatore Leggi su pianetamilan (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le ultime news suldel: piace Lorenzo, attaccante del Pisa, ma ilsarebbe molto interessato al giocatore

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il @valenciacf vuole #Castillejo: contatti in corso, si può chiudere. Le ultime - cmdotcom : #Milan , non basta lo scudetto dei bilanci: il modello #Arsenal è la politica di chi si accontenta di partecipare… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, ufficiale l'arrivo di #Lazetic dalla Stella Rossa - NotizieGeneral1 : RT @Mistermercatoi1: #SerieA ??????= @Inter arriva #Caicedo tutto fatto arriverà in prestito da @GenoaCFC ,l’ingaggio che pagherà l’#inter è… - manila_45 : RT @cmdotcom: #Milan , non basta lo scudetto dei bilanci: il modello #Arsenal è la politica di chi si accontenta di partecipare https://t.c… -