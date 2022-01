Advertising

sscnapoli : Complimenti a Gaetano Blandini, eletto Consigliere indipendente del Consiglio di Lega Calcio - Lega_B : La Serie B è stata la tua casa per molto tempo ed è stato un onore accoglierti. Gianni Di Marzio è un nome che re… - Luigi733690531 : RT @sscnapoli: Complimenti a Gaetano Blandini, eletto Consigliere indipendente del Consiglio di Lega Calcio - glooit : Calcio: Lega A, Blandini eletto consigliere indipendente leggi su Gloo - insignecec : RT @sscnapoli: Complimenti a Gaetano Blandini, eletto Consigliere indipendente del Consiglio di Lega Calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lega

Milan News

Il direttore generale della Siae, che ha ricevuto 12 voti a favore da parte dei club, andrà così a riempire la casella del consiglio dilasciata libera da Maurizio Casasco. . 27 gennaio 2022LaSerie A riunita in Assemblea allo Sheraton di Milano ha eletto il nuovo consigliere indipendente dopo l'uscita di Maurizio Casasco, in base ad uno degli ordini del giorno della riunione. Si ...(ANSA) - ROMA, 27 GEN - L'assemblea della Lega Serie A ha letto Gaetano Blandini come nuovo consigliere indipendente. Il direttore generale della Siae, che ha ricevuto 12 voti a favore da ...Una brutta vicenda vede coinvolto un giocatore del Sassuolo, attualmente in prestito al Penarol: Nicolas Schiappacasse, come riporta il quotidiano El Pais, sarebbe stato arrestato ...