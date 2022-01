Basket | Varese e Alessandro Gentile si separano | c’è la risoluzione consensuale

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Le strade die della Openjobmetissi, con le due parti che hanno firmato in queste ore ladel contratto. A comunicarlo è la stessa Pallacanestro, che in una nota ufficiale fa a“i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera ed i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso in questi mesi con la maglia della Openjobmetis”. Con la maglia dei lombardi l’ala trentenne stava giocando con una media di 14.8 punti, 4.9 rimbalzi e 3.7 assist. LA NOTA UFFICIALE DISportFace.