Anche la Catalogna elimina il green pass: "Poco efficace" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen – Basta green pass, Anche in Catalogna. La regione nord-est della Spagna revoca ufficialmente l'obbligo del certificato verde – introdotto lo scorso novembre – per entrare in ristoranti, bar e palestre. Motivo? Le autorità catalane hanno valutato attentamente l'utilità del pass, arrivando alla conclusione che è Poco efficace nella lotta alla variante Omicron del Covid. Catalogna, via il green pass: ecco perché In sostanza, non ha senso mantenere una misura restrittiva che suona essenzialmente come punitiva, ma dal punto di vista sanitario non dà i frutti sperati. "Una parte significativa della popolazione è di nuovo a rischio contagio" a causa della nuova variante del coronavirus, e questo ...

