Adani: «Vlahovic? Non è detto colmi il gap della Juve. Inter e Napoli alla pari» (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’ex calciatore Lele Adani ha parlato del campionato di Serie A, ora che la Juve ha messo le mani su Vlahovic Lele Adani, ex calciatore e ora commentare sportivo, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha parlato del campionato di Serie A ora che la Juve ha messo le mani su Dusan Vlahovic. LE PAROLE – «La Juventus aveva già una rosa da primo posto e con Vlahovic ha fatto il colpo più “rumoroso” e ricco di questa sessione di calciomercato. Basterà per rimontare e arrivare nelle prime quattro? La domanda da fare, piuttosto, è perché non sia già almeno in zona Champions. Stiamo parlando della squadra con: il monte ingaggi più alto; l’allenatore più pagato; la rosa con più nazionali; i singoli che hanno vinto di più in carriera. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’ex calciatore Leleha parlato del campionato di Serie A, ora che laha messo le mani suLele, ex calciatore e ora commentare sportivo, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha parlato del campionato di Serie A ora che laha messo le mani su Dusan. LE PAROLE – «Lantus aveva già una rosa da primo posto e conha fatto il colpo più “rumoroso” e ricco di questa sessione di calciomercato. Basterà per rimontare e arrivare nelle prime quattro? La domanda da fare, piuttosto, è perché non sia già almeno in zona Champions. Stiamo parlandosquadra con: il monte ingaggi più alto; l’allenatore più pagato; la rosa con più nazionali; i singoli che hanno vinto di più in carriera. ...

