Votazione Presidente della Repubblica: è l'ora della carta Casellati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Maria Elisabetta Casellati è stata la prima donna a sedere sullo scranno più alto di Palazzo Madama e ora il suo nome è fra quelli che potrebbero essere in lizza per il Colle: rappresenta un profilo istituzionale, proveniente dal centrodestra. Nata a Rovigo nel 1946, è un avvocato e ricopre la carica di Presidente del Senato per la XVIII legislatura dal 24 marzo 2018. Chi è Elisabetta Casellati Casellati è da sempre nelle fila di Forza Italia. Ha aderito al partito dagli inizi, cioè dal 1994, ed è subito stata eletta parlamentare al Senato. Tranne che alle elezioni del 1996, è sempre stata riconfermata. È stata componente del collegio nazionale dei probiviri del partito e dirigente nazionale del dipartimento Sanità. Ha ricoperto anche la carica di vice dirigente nazionale dei dipartimenti di Forza Italia.

