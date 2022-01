Vittorio Feltri commenta la rottura di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker: galeotto fu Feltri È più difficile tenere in piedi un matrimonio che un patrimonio. Infatti i ricchi, anche durante la pandemia, sono diventati ricchissimi, mentre i poveri hanno litigato in famiglia e sono diventati poverissimi. Poi ci sono delle eccezioni. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, che non si possono definire L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 26 gennaio 2022): galeotto fuÈ più difficile tenere in piedi un matrimonio che un patrimonio. Infatti i ricchi, anche durante la pandemia, sono diventati ricchissimi, mentre i poveri hanno litigato in famiglia e sono diventati poverissimi. Poi ci sono delle eccezioni., che non si possono definire L'articolo proviene da Novella 2000.

