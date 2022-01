Ufficiale, la serie tv di Percy Jackson si farà: i fan vogliono Logan Lerman come Poseidone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Disney+ ha ufficialmente ordinato la serie tv di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, un adattamento per il piccolo schermo degli amati romanzi fantasy di Rick Riordan. L’annuncio arriva quasi due anni dopo che lo stesso scrittore aveva dichiarato di essere al lavoro su una potenziale serie da destinare sulla piattaforma della casa di Topolino, a maggio 2020. Riordan ha comunicato la notizia dell’ordine della serie tv di Percy Jackson tramite un videomessaggio ai fan. L’autore scriverà l’episodio pilot con Jon Steinberg (Black Sails), mentre la regia è affidata a James Bobin (The Mysterious Benedict Society). Inoltre, tutti e tre saranno produttori esecutivi, così come l’ex presidente della Touchstone Television Bert Salke, che aveva messo in fase ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Disney+ ha ufficialmente ordinato latv die gli dei dell’Olimpo, un adattamento per il piccolo schermo degli amati romanzi fantasy di Rick Riordan. L’annuncio arriva quasi due anni dopo che lo stesso scrittore aveva dichiarato di essere al lavoro su una potenzialeda destinare sulla piattaforma della casa di Topolino, a maggio 2020. Riordan ha comunicato la notizia dell’ordine dellatv ditramite un videomessaggio ai fan. L’autore scriverà l’episodio pilot con Jon Steinberg (Black Sails), mentre la regia è affidata a James Bobin (The Mysterious Benedict Society). Inoltre, tutti e tre saranno produttori esecutivi, cosìl’ex presidente della Touchstone Television Bert Salke, che aveva messo in fase ...

