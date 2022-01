Tensioni nel centrodestra. Salvini è al bivio sul quarto voto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - Il primo braccio di ferro è nato sulla rosa dei nomi del centrodestra, Fratelli d'Italia era pronta a votare uno dei 'petali' annunciati, anche se la preferenza era per il magistrato Nordio, ma Forza Italia e Lega hanno preferito evitare la conta. Il sospetto di un 'big' di Fdi è che la mossa di optare per la scheda bianca anche al terzo scrutinio è legata al timore sulla tenuta dei gruppi. Il partito di Meloni ha però voluto inviare un segnale, prima chiedendo ai senatori di non partecipare alla prima chiama, poi puntando su un fedelissimo, Guido Crosetto, che anche grazie agli ottimi rapporti personali trasversali, ha ottenuto quasi il doppio del 'bottinò che Fratelli d'Italia ha in Parlamento. E' chiaro che il voto di oggi da parte del centrodestra ha comunque sancito una crepa nella strategia comune della coalizione. Ma il ... Leggi su agi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - Il primo braccio di ferro è nato sulla rosa dei nomi del, Fratelli d'Italia era pronta a votare uno dei 'petali' annunciati, anche se la preferenza era per il magistrato Nordio, ma Forza Italia e Lega hanno preferito evitare la conta. Il sospetto di un 'big' di Fdi è che la mossa di optare per la scheda bianca anche al terzo scrutinio è legata al timore sulla tenuta dei gruppi. Il partito di Meloni ha però voluto inviare un segnale, prima chiedendo ai senatori di non partecipare alla prima chiama, poi puntando su un fedelissimo, Guido Crosetto, che anche grazie agli ottimi rapporti personali trasversali, ha ottenuto quasi il doppio del 'bottinò che Fratelli d'Italia ha in Parlamento. E' chiaro che ildi oggi da parte delha comunque sancito una crepa nella strategia comune della coalizione. Ma il ...

