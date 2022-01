Tennis, problemi all’anca per Kei Nishikori: il giapponese deve fermarsi 6 mesi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non arrivano buone notizie per il giapponese Kei Nishikori. L’ex n.4 del mondo è stato costretto a rinviare il suo rientro in campo per via di alcuni problemi fisici. Il Tennista nipponico infatti è afflitto da criticità all’anca e per questo ha annunciato che dovrà stare lontano dal Tennis per almeno sei mesi. Un brutto colpo per Nishikori che continua a fare i conti con questioni legate al proprio corpo. Il giapponese si sottoporrà, quindi, a un intervento chirurgico per cercare di risolvere in via definitiva il problema che lo ha colpito nel torneo di Indian Wells 2021. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non arrivano buone notizie per ilKei. L’ex n.4 del mondo è stato costretto a rinviare il suo rientro in campo per via di alcunifisici. Ilta nipponico infatti è afflitto da criticitàe per questo ha annunciato che dovrà stare lontano dalper almeno sei. Un brutto colpo perche continua a fare i conti con questioni legate al proprio corpo. Ilsi sottoporrà, quindi, a un intervento chirurgico per cercare di risolvere in via definitiva il problema che lo ha colpito nel torneo di Indian Wells 2021. Foto: LaPresse

