Quirinale | Rossella Sessa sostituisce Enzo Fasano e si commuove | «Un amico | voto pensando a lui»

"Ho perso un amico, una guida". È frastornata, amareggiata, con un grande peso sullo stomaco. È stato un debutto parlamentare emozionante ma anche segnato dalla tristezza quello di Rossella Sessa. Subentrata alla Camera al parlamentare di Forza Italia VincEnzo Fasano, storico esponente della destra campana, scomparso domenica scorsa. A poche ore dalla prima votazione per il successore di Mattarella. Subentro e proclamazione a tempo di record per la commercialista di Salerno, per poter partecipare ieri alla seconda giornata di votazioni per il Quirinale. Rossella Sessa, debutto parlamentare con amarezza "Non me la sento di rilasciare alcuna dichiarazione. Oggi è il momento della preghiera», aveva detto a caldo la neo-parlamentare azzurra.

