Quirinale, a vuoto anche il terzo scrutinio: 125 preferenze per Mattarella, per Crosetto quasi il doppio dei voti dei grandi elettori FdI (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Senza intesa tra i partiti, anche la terza votazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del presidente della Repubblica finisce in un nulla di fatto. Da domani, giovedì 27 gennaio, il quorum si abbassa a 505 voti. Se a prevalere sono state anche oggi le schede bianche, sono però in forte calo rispetto alle prime due votazioni. Oltre 200 in meno rispetto a lunedì. Se fuori e dentro il Palazzo proseguono le trattative e gli scontri, con Matteo Salvini e il centrodestra tentati dallo strappo sul nome della seconda carica dello Stato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, mentre Pd, M5s e resto del centrosinistra hanno avvertito come la spallata farebbe saltare maggioranza e governo, diversi sono stati anche i segnali arrivati nel segreto dell'urna. Così, oltre alla forte diminuzione delle ...

