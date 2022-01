Presidente Repubblica, il voto in diretta streaming. Nomi: Salvini punta su Casellati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si riparte da un nulla di fatto. Dopo la seconda fumata nera di ieri , è ripresa oggi alle 11 l' elezione del Presidente della Repubblica con la terza votazione , l'ultima che richiede il quorum dei 2/... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si riparte da un nulla di fatto. Dopo la seconda fumata nera di ieri , è ripresa oggi alle 11 l' elezione deldellacon la terza votazione , l'ultima che richiede il quorum dei 2/...

Advertising

matteorenzi : Fare presto sul Presidente della Repubblica, fare presto. La liturgia della scheda bianca non porta da nessuna part… - silvia_sb_ : Facciamo che tra 7 anni il Presidente della Repubblica lo scelgono i cittadini? #Quirinale2022 - lorepregliasco : Chissà cosa avrebbe detto Twitter nel 1971, quando ci vollero 23 scrutini e 16 giorni per eleggere il Presidente de… - bar_del_porto : RT @SaraMarcozzi: ?? Non basta la situazione che viviamo. Non basta la pandemia. Ci sono ancora dei grandi elettori che usano il proprio ruo… - sfrenz800 : @gufettino Ah dici che il giorno dopo che era stato eletto Mattarella dovevano già mettersi d’accordo per il succes… -