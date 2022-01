Giorno della Memoria: Disegni dall’Olocausto con le musiche di Mattia Vlad Morleo su Rai Storia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In occasione della Giornata della Memoria, Rai Storia propone in prima serata il documentario Drawing The Holocaust – Disegni dall’Olocausto di Massimo Vincenzi, che vede le musiche di Mattia Vlad Morleo. Classe 2000, Morleo ha saputo raccontare con le note le fragilità umane, usando ora il pianoforte ora gli archi. una composizione che fa da specchio alla tragicità della realtà raccontata nel documentario. LEGGI ANCHE: — Giorno della Memoria 2022: gli appuntamenti a Roma “Appartengo alla Generazione Z, sono quindi fra i nati tra il 1996 ed il 2010. Molti giovani non sanno neppure perché si celebra la Giornata ... Leggi su funweek (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In occasioneGiornata, Raipropone in prima serata il documentario Drawing The Holocaust –di Massimo Vincenzi, che vede ledi. Classe 2000,ha saputo raccontare con le note le fragilità umane, usando ora il pianoforte ora gli archi. una composizione che fa da specchio alla tragicitàrealtà raccontata nel documentario. LEGGI ANCHE: —2022: gli appuntamenti a Roma “Appartengo alla Generazione Z, sono quindi fra i nati tra il 1996 ed il 2010. Molti giovani non sanno neppure perché si celebra la Giornata ...

