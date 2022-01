Dopo la Spagna tocca alla Danimarca: “Via il green pass, l’emergenza è finita” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Copenaghen, 26 gen – A New York tolgono l’obbligo di mascherina all’aperto (con tanto di sentenza della Corte suprema), in Gran Bretagna non ci sono praticamente più restrizioni e la Spagna, Dopo aver bocciato l’introduzione del green pass, ha iniziato a classificare il Covid come una normale influenza. Ora arriva pure la Danimarca, che la pensa esattamente come iberici e britannici: bisogna convivere con il virus, basta con le restrizioni. E ci sarebbe da aggiungere anche la Francia, dove Macron, con le elezioni alle porte, ha deciso di allentare parecchie misure anti-Covid. Solo l’Italia sembra voler insistere nella sua follia chiusurista. Il green pass non serve più Il caso della Danimarca, in effetti, è sorprendente: malgrado i numerosi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Copenaghen, 26 gen – A New York tolgono l’obbligo di mascherina all’aperto (con tanto di sentenza della Corte suprema), in Gran Bretagna non ci sono praticamente più restrizioni e laaver bocciato l’introduzione del, ha iniziato a classificare il Covid come una normale influenza. Ora arriva pure la, che la pensa esattamente come iberici e britannici: bisogna convivere con il virus, basta con le restrizioni. E ci sarebbe da aggiungere anche la Francia, dove Macron, con le elezioni alle porte, ha deciso di allentare parecchie misure anti-Covid. Solo l’Italia sembra voler insistere nella sua follia chiusurista. Ilnon serve più Il caso della, in effetti, è sorprendente: malgrado i numerosi ...

