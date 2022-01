"CSI: Vegas", dopo l'addio di William Petersen anche Jorja Fox non ritornerà nella nuova stagione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La seconda stagione del revival di 'CSI: Vegas' perde un altro pezzo fondamentale. Tramite i social infatti Jorja Fox ha annunciato che non tornerà tra i protagonisti della serie. La scelta dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La secondadel revival di 'CSI:' perde un altro pezzo fondamentale. Tramite i social infattiFox ha annunciato che non tornerà tra i protagonisti della serie. La scelta dell'...

Advertising

AMarya86 : RT @comingsoonit: Lo si temeva ed è successo: Jorja Fox non tornerà nella stagione 2 del revival di #CSI, e non lo farà neppure William Pet… - comingsoonit : Lo si temeva ed è successo: Jorja Fox non tornerà nella stagione 2 del revival di #CSI, e non lo farà neppure Willi… - carotelevip : RT @telesimo: #SeriesNews del #26gennaio: Jorja Fox non tornerà nella seconda stagione di #CSIVegas; Annaleigh Ashford in #Immigrant; Murra… - telesimo : #SeriesNews del #26gennaio: Jorja Fox non tornerà nella seconda stagione di #CSIVegas; Annaleigh Ashford in… - AmorexleserieTV : #CSIVegas: Jorja Fox non tornerà nella seconda stagione -