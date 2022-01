Cremlino a Biden | ' sanzioni a Putin sarebbero distruttive'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cremlino Biden

Il portavoce delDmitry Peskov ha respinto le minacce di sanzioni dirette a Vladimir Putin da parte degli americani, a causa dell'Ucraina. Tali sanzioni non sarebbero "politicamente dolorose" per il leader ...Il presidente degli Stati Uniti Joeprenderebbe in considerazione sanzioni personali contro il capo delVladimir Putin se la Russia dovesse invadere l'Ucraina. Rispondendo alle domande ...Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha respinto le minacce di sanzioni dirette a Vladimir Putin da parte degli americani, a causa dell'Ucraina. (ANSA) ...Rispondendo alle domande dei giornalisti, Biden ha detto "sì" quando gli è stato chiesto se poteva vedersi costretto a imporre sanzioni al presidente russo in caso di invasione.