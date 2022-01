Covid oggi Sicilia, 7.917 contagi e 51 morti: bollettino 26 gennaio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.917 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 gennaio in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 51 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 50.327 tamponi processati. Gli attuali positivi salgono così a 226.104. In un solo giorno i guariti sono stati 2.055, mentre dei 51 decessi riportati oggi (8.336 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo uno è avvenuto oggi, mentre gli altri si riferiscono a giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.460, mentre si trovano in terapia intensiva 155 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 2.327 a Palermo, 1.393 a Catania, 1.026 a Messina, 804 a Ragusa, 416 a Trapani, 786 a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.917 i nuovida coronavirus26in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 51. I nuovi casi sono stati individuati su 50.327 tamponi processati. Gli attuali positivi salgono così a 226.104. In un solo giorno i guariti sono stati 2.055, mentre dei 51 decessi riportati(8.336 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo uno è avvenuto, mentre gli altri si riferiscono a giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.460, mentre si trovano in terapia intensiva 155 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 2.327 a Palermo, 1.393 a Catania, 1.026 a Messina, 804 a Ragusa, 416 a Trapani, 786 a ...

