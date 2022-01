Covid a Napoli, occupati tutti i posti letto al Loreto Mare e all’Ospedale del Mare (Di mercoledì 26 gennaio 2022) occupati tutti i posti letto per degenza al Covid center dell’ospedale Loreto Mare e all’ex day surgery dell’Ospedale del Mare, mentre non si registra un ingolfamento delle terapie intensive. Questa la situazione negli ospedali napoletani aggiornata al 24 gennaio, secondo quanto contenuto nell’informativa dell’assessore alla Salute del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, presentata al Consiglio comunale. Al Loreto Mare, scrive Santagada, sono occupati i 50 posti letto di degenza mentre sono occupati 5 posti letto di terapia intensiva sugli 8 ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 26 gennaio 2022)per degenza alcenter dell’ospedalee all’ex day surgery dell’Ospedale del, mentre non si registra un ingolfamento delle terapie intensive. Questa la situazione negli ospedali napoletani aggiornata al 24 gennaio, secondo quanto contenuto nell’informativa dell’assessore alla Salute del Comune di, Vincenzo Santagada, presentata al Consiglio comunale. Al, scrive Santagada, sonoi 50di degenza mentre sonodi terapia intensiva sugli 8 ...

