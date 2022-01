Covid a Napoli, boom di contagi nelle scuole; 1.220 in 9 giorni: più casi nella primaria (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È boom di contagi nelle scuole di Napoli: dal 17 al 25 gennaio, i casi di Covid segnalati nelle scuole del capoluogo sono stati 1.220: un vero e proprio boom di contagi, visto che nella prima... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Èdidi: dal 17 al 25 gennaio, idisegnalatidel capoluogo sono stati 1.220: un vero e propriodi, visto cheprima...

Advertising

DavidPuente : 1/ C'è del marcio, purtroppo diffuso. - cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - DiMarzio : #Salernitana, salgono a 9 i calciatori positivi: al momento salterebbe il derby col #Napoli - marilamb2011 : RT @GenCar5: In tutta Italia vi sono casi di truffe su #tamponi e #vaccini e in Brianza è stata addirittura messa sotto sequestro una farma… - CarriaggioM : RT @GenCar5: In tutta Italia vi sono casi di truffe su #tamponi e #vaccini e in Brianza è stata addirittura messa sotto sequestro una farma… -