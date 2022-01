Cosa ha detto Majer a Meggiorini? Il giocatore del Vicenza in lacrime dopo il battibecco in campo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una brutta pagina di sport oggi nella sfida tra Lecce e Vicenza valida per il recupero della 18ª giornata di andata di Serie B. A vincere sono stati i padroni di casa col risultato di 2-1, ma poco dopo la rete di Meggiorini, che ha accorciato le distanze, è avvenuto uno spiacevole episodio. A seguito di un contatto di gioco Majer si è scagliato contro Meggiorini, dando vita ad un battibecco che ha portato l’arbitro ad ammonire entrambi i giocatori. La lite, però, non si è conclusa lì: Majer, dopo il triplice fischio, ha continuato ad inveire contro Meggiorini e secondo quanto emerso dagli utenti social che hanno seguito la scena guardando la partita, il giocatore del Lecce avrebbe coinvolto la madre del suo avversario ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una brutta pagina di sport oggi nella sfida tra Lecce evalida per il recupero della 18ª giornata di andata di Serie B. A vincere sono stati i padroni di casa col risultato di 2-1, ma pocola rete di, che ha accorciato le distanze, è avvenuto uno spiacevole episodio. A seguito di un contatto di giocosi è scagliato contro, dando vita ad unche ha portato l’arbitro ad ammonire entrambi i giocatori. La lite, però, non si è conclusa lì:il triplice fischio, ha continuato ad inveire controe secondo quanto emerso dagli utenti social che hanno seguito la scena guardando la partita, ildel Lecce avrebbe coinvolto la madre del suo avversario ...

