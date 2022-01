“Complicazioni dovute al Covid”, Vittorio Cecchi Gori ricoverato d’urgenza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per Complicazioni polmonari. La notizia è stata confermata direttamente dal suo medico di fiducia, il professore Antonio De Luca. “Si tratta di una complicazione dovuta sicuramente al Covid, da cui è guarito. Ora è negativo, ma è stato necessario un ricovero d’urgenza. Attualmente si trova nel reparto Solventi, dove di solito viene ricoverato anche il Papa. È sotto osservazione. Ha avuto il Covid, nonostante le tre dosi di vaccino. Nei giorni scorsi ha avuto un’improvvisa insufficienza respiratoria, così è stato ricoverato d’urgenza”. Secondo le ultime indiscrezioni le sue condizioni sarebbero buone, il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’ex presidente della Fiorentinaal Policlinico Gemelli di Roma perpolmonari. La notizia è stata confermata direttamente dal suo medico di fiducia, il professore Antonio De Luca. “Si tratta di una complicazione dovuta sicuramente al, da cui è guarito. Ora è negativo, ma è stato necessario un ricovero. Attualmente si trova nel reparto Solventi, dove di solito vieneanche il Papa. È sotto osservazione. Ha avuto il, nonostante le tre dosi di vaccino. Nei giorni scorsi ha avuto un’improvvisa insufficienza respiratoria, così è stato”. Secondo le ultime indiscrezioni le sue condizioni sarebbero buone, il ...

