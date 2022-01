Cerca di prendere aereo con green pass falso, denunciato 28enne di Bergamo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un 28enne di Bergamo è indagato dalla polizia per aver tentato di prendere un volo dall’aeroporto di Milano Linate utilizzando il green pass di un’altra persona. Mercoledì mattina, 26 gennaio, si è presentato ai controlli d’imbarco per la Spagna con un green pass che riportava un nome diverso da quello presente sulla carta d’imbarco. Quando è stato scoperto ha provato a scappare, ma è stato bloccato dagli agenti della polizia di frontiera che lo hanno accompagnato nei loro uffici. Qui il 28enne ha ammesso di non avere una certificazione verde regolare e di essere contrario alle disposizioni di legge, raccontando di aver comprato il nuovo green pass su Internet. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato alcuni ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Undiè indagato dalla polizia per aver tentato diun volo dall’aeroporto di Milano Linate utilizzando ildi un’altra persona. Mercoledì mattina, 26 gennaio, si è presentato ai controlli d’imbarco per la Spagna con unche riportava un nome diverso da quello presente sulla carta d’imbarco. Quando è stato scoperto ha provato a scappare, ma è stato bloccato dagli agenti della polizia di frontiera che lo hanno accompagnato nei loro uffici. Qui ilha ammesso di non avere una certificazione verde regolare e di essere contrario alle disposizioni di legge, raccontando di aver comprato il nuovosu Internet. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato alcuni ...

