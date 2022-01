Calciomercato Juventus: Allegri stravede per il centrocampista dei rivali, ma costa tantissimo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Juventus sta valutando nuove alternative per il centrocampo che verrà e sembra voler chiudere per un giocatore dallo stipendio folle. Il mercato ha ancora solamente una settimana di vita prima di riprendere nel giugno del 2022 dove darà il là ad altre emozionanti ed estenuanti trattative e la Juventus si sta già portando avanti con un colpo che lascia dei dubbi. La Juventus ha assoluto bisogno di sistemare il centrocampo, in particolar modo dopo le disastrose prestazioni dei vari Bentancur, Rabiot e Ramsey, con Arthur sempre più richiesto dall’Inghilterra. Max Allegri sta contribuendo a sondare il terreno e quello che vorrebbe è un centrocampista di grande sostanza, forza fisica e che magari possa con i suoi inserimenti regalare qualche gol in più a un reparto che fino a questo momento ha portato ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lasta valutando nuove alternative per il centrocampo che verrà e sembra voler chiudere per un giocatore dallo stipendio folle. Il mercato ha ancora solamente una settimana di vita prima di riprendere nel giugno del 2022 dove darà il là ad altre emozionanti ed estenuanti trattative e lasi sta già portando avanti con un colpo che lascia dei dubbi. Laha assoluto bisogno di sistemare il centrocampo, in particolar modo dopo le disastrose prestazioni dei vari Bentancur, Rabiot e Ramsey, con Arthur sempre più richiesto dall’Inghilterra. Maxsta contribuendo a sondare il terreno e quello che vorrebbe è undi grande sostanza, forza fisica e che magari possa con i suoi inserimenti regalare qualche gol in più a un reparto che fino a questo momento ha portato ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS-FIORENTINA: INTESA PER VLAHOVIC. OPERAZIONE DA 75 MILIONI DI EURO #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Vlahovic: la Fiorentina detta le condizioni, la Juventus prepara l'offerta giusta. Si lavora per… - mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - infoitsport : Calciomercato Juventus, ritorna un ex tanto amato: 'Non ti abbiamo mai dimenticato' - GenoveseGiusy : RT @GolDiTacco: Innamorarsi di Dusan Vlahovic, l’uomo e il calciatore -