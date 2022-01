Calciomercato Inter, accordo per Gosens - È già atteso per le visite mediche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ... come anticipato da Calciomercato.it, infatti, l'accordo con Gosens è stato raggiunto sulla base di ...Gosens - I dettagli L'infortunio di Robin Gosens © LaPresseSecondo quanto riportato da 'La Gazzetta ... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ... come anticipato da.it, infatti, l'conè stato raggiunto sulla base di ...- I dettagli L'infortunio di Robin© LaPresseSecondo quanto riportato da 'La Gazzetta ...

Advertising

Gazzetta_it : Gosens a un passo dall’Inter. Accordo con l’Atalanta ai dettagli #gosens - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PROCEDE SPEDITA LA TRATTATIVA GOSENS. ACCELERATA PER L'ESTERNO DELL'ATALANTA #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, FATTA PER L'ARRIVO DI SENSI. C'E' L'OK DEFINITIVO DA PARTE DELL'INTER #SkySport… - alberto_goria : RT @alberto_goria: CALCIOMERCATO INTER:Gosens oggi si chiude. Affare da 25-27 milioni, entro domani le visite #Inter #Gosens #Calciomercato… - imepicbrozo77 : RT @fcin1908it: CdS – Inter, oggi fumata bianca Gosens? Manca l’ultimo passo per chiudere -