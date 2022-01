Biancaneve e i sette nani: nel film i nani non saranno di bassa statura, la polemica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Disney è da tempo al lavoro sul live action di Biancaneve e i sette nani che vedrà Rachel Zegler nei panni della protagonista e Gal Gadot in quelli della Regina Cattiva. Biancaneve, nuovo live action della Disney: svelate le attrici che interpreteranno la strega cattiva e la protagonista https://t.co/KddOls4x3H — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 4, 2021 L’opera sarà diretta da Marc Webb e proprio in questi giorni è finita nel mirino delle critiche di Peter Dinklage, attore di Game Of Thrones, celebre soprattutto per la sua statura. L’attore ha da una parte applaudito la scelta del regista di arruolare come protagonista la Zegler (rompendo così lo schema dei fratelli Grimm che avevano descritto Biancaneve “bianca come la sua pelle“), ma allo stesso tempo ... Leggi su biccy (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Disney è da tempo al lavoro sul live action die iche vedrà Rachel Zegler nei panni della protagonista e Gal Gadot in quelli della Regina Cattiva., nuovo live action della Disney: svelate le attrici che interpreteranno la strega cattiva e la protagonista https://t.co/KddOls4x3H — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 4, 2021 L’opera sarà diretta da Marc Webb e proprio in questi giorni è finita nel mirino delle critiche di Peter Dinklage, attore di Game Of Thrones, celebre soprattutto per la sua. L’attore ha da una parte applaudito la scelta del regista di arruolare come protagonista la Zegler (rompendo così lo schema dei fratelli Grimm che avevano descritto“bianca come la sua pelle“), ma allo stesso tempo ...

Advertising

StraNotizie : Biancaneve e i sette nani: nel film i nani non saranno di bassa statura, la polemica - chiara_sciuto : RT @Ludo_T17: Il modo in cui quest’uomo collega ogni cazzo di dettaglio. Camicia, canzone, respiro, espressioni, meteo, re Magi, presepe, B… - Ludo_T17 : Il modo in cui quest’uomo collega ogni cazzo di dettaglio. Camicia, canzone, respiro, espressioni, meteo, re Magi,… - BITCHYFit : Biancaneve e i sette nani: nel film i nani non saranno di bassa statura, la polemica - quartomiglio : BIANCANEVE E I SETTE NANI al Teatro Verde di Roma 29 e 30 gennaio 2022 -