Australian Open, Rafael Nadal ha perso 4 kg contro Shapovalov! “Disidratazione enorme”: il racconto di Moya (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Rafael Nadal ha perso quattro chilogrammi durante e dopo la partita vinta ieri contro Denis Shapovalov. Questo è quello che ha raccontato il suo allenatore Carlos Moya in un’intervista concessa a Cadena Cope. Il tecnico è stato molto chiaro: “Ha perso quattro chili, la Disidratazione è stata enorme. Ha avuto un colpo di calore dopo un’ora e mezza: strano, perché fino a quel momento aveva fatto tutto bene. Ha vinto un set contro un giocatore che stava meglio di lui: gli errori di Shapovalov e la forza mentale di Rafa si sono incontrati“. Carlos Moya ha poi proseguito: “Si riprende presto dal colpo di calore, avrà anche una giornata in più di riposo prima della semifinale. A essere onesto neanche nello scenario più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022)haquattro chilogrammi durante e dopo la partita vinta ieriDenis Shapovalov. Questo è quello che ha raccontato il suo allenatore Carlosin un’intervista concessa a Cadena Cope. Il tecnico è stato molto chiaro: “Haquattro chili, laè stata. Ha avuto un colpo di calore dopo un’ora e mezza: strano, perché fino a quel momento aveva fatto tutto bene. Ha vinto un setun giocatore che stava meglio di lui: gli errori di Shapovalov e la forza mentale di Rafa si sono incontrati“. Carlosha poi proseguito: “Si riprende presto dal colpo di calore, avrà anche una giornata in più di riposo prima della semifinale. A essere onesto neanche nello scenario più ...

Advertising

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - GerriLiu5 : RT @ilpost: Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora https://t.… - CriticoMilanist : Giustamente una semifinale dell Australian Open perchè non metterla alle 4 e mezza di notte in Europa! Si sfidano u… -