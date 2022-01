A vuoto anche la seconda votazione | 527 bianche Oggi terzo giro dalle 11 | ultimo con quorum dei due terzi SEGUI SPECIALE TG

Advertising

lorepregliasco : C'è goliardia e c'è l'elemento 'votazione a vuoto', ma c'è anche una fotografia di un Parlamento frammentato e fors… - graz16 : RT @catiuz92: Soleil 'Salvate anche voi un Barù dalla foresta del grande fratello.. Poi già con l'uscita di Giacomo e Valeria si sente un v… - scarmen29 : RT @catiuz92: Soleil 'Salvate anche voi un Barù dalla foresta del grande fratello.. Poi già con l'uscita di Giacomo e Valeria si sente un v… - mariacr48632475 : RT @catiuz92: Soleil 'Salvate anche voi un Barù dalla foresta del grande fratello.. Poi già con l'uscita di Giacomo e Valeria si sente un v… - crisbbb2 : RT @catiuz92: Soleil 'Salvate anche voi un Barù dalla foresta del grande fratello.. Poi già con l'uscita di Giacomo e Valeria si sente un v… -

Ultime Notizie dalla rete : vuoto anche

TG La7

Manca ancora un'intesa e quindi, molto probabilmente, sarà un'altra 'fumata nera'. L'appuntamento più atteso della giornata, se ci sarà, potrebbe essere l'incontro ristretto tra le due delegazioni del ...... mi è capitato di mangiare in auto: lì il frigo era mezzo. Poi si è riempito, c'è un equilibrio tra i due estremi. Sai tutti dicono o bianco o nero ma non il grigio:io ero così ma ora ...La Reyer Venezia comunica attraverso i social che a causa del terzo volo cancellato in tre giorni per il maltempo imperante nella penisola anatolica, l’Umana non riesce a volare in Turchia e ...Nella ultime puntate Alex Belli ha dato il peggio di se. Dopo le pressioni da parte di tutti nel chiedere la verità del suo rapporto con Soleil Sorge, l'ex di Centovetrine, in ...