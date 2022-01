WWE | Buone notizie per King Woods | potrebbe tornare a Smackdown già questa settimana

(Di martedì 25 gennaio 2022) Xavierha subito un infortunio al polpaccio quasi due settimane fa dopo una DDT eseguita fuori dal ring durante il suo ultimo incontro. Sebbene i tempi di recupero inizialmente stimati lo vedrebbero ai box dalle 6 alle 8 settimane,riapparire molto prima sugli schermi dello show blu. Non è da escludere la possibilità di una sua apparizione agià da(anche se è improbabile che combatta) come supporto ai suoi compagni del New Day Kofiston e Big E, i qualidovranno affrontare la coppia formata da Madcap Moss e Baron Corbin. Di nuovo on the road Secondo quanto riportato da PW Insider, Xaviertornerà presto in tour con la WWE anche se ...

