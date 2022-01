VIDEO Nadal-Shapovalov 3-2, Australian Open 2022: highlights e sintesi. L’eterno spagnolo la spunta al 5° (Di martedì 25 gennaio 2022) Rafael Nadal infinito. Lo spagnolo (n.6 al mondo) sconfigge il canadese Denis Shapovalov (n.14 del ranking) per 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3 in quattro ore e otto minuti e strappa il pass per la semifinale agli Australian Open 2022. Per il maiorchinio ci sarà ora la sfida contro il vincente del match tra il nostro Matteo Berrettini (n.7 ATP) e il francese Gael Monfils (n.19 del ranking). Il numero 6 del mondo inizia con grande autorità e conquista i primi due set. La partita sembra dunque avviarsi verso un veloce epilogo e invece ecco la svolta: Shapovalov alza il suo livello di gioco e Nadal comincia ad accusare problemi di stomaco. L’inevitabile conseguenza è la rimonta del canadese che porta la partita al quinto set. Australian ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Rafaelinfinito. Lo(n.6 al mondo) sconfigge il canadese Denis(n.14 del ranking) per 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3 in quattro ore e otto minuti e strappa il pass per la semifinale agli. Per il maiorchinio ci sarà ora la sfida contro il vincente del match tra il nostro Matteo Berrettini (n.7 ATP) e il francese Gael Monfils (n.19 del ranking). Il numero 6 del mondo inizia con grande autorità e conquista i primi due set. La partita sembra dunque avviarsi verso un veloce epilogo e invece ecco la svolta:alza il suo livello di gioco ecomincia ad accusare problemi di stomaco. L’inevitabile conseguenza è la rimonta del canadese che porta la partita al quinto set....

