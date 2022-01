Ultime Notizie Roma del 25-01-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 gennaio 2022)dailynews radiogiornale martedì 25 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale fumata nera nella prima votazione per eleggere il Presidente della Repubblica 672 schede bianche 49 Nulla e nessuno ha raggiunto il quorum e oggi alle 15 si rivota un quadro vivente previsto dato lo stato del dialogo fra i partiti che ieri Tuttavia ha ricevuto un nuovo impulso scende in campo draghi che vedi i colloqui separati Salvini letta e con te nel pomeriggio si apre il dialogo leader della Lega è quello del PD aggiornato ad oggi Salvini vede anche con te che poi parla con Toti in serata retta vedi ministri del PD i compiti riunisce la cabina di regia del MoVimento 5 Stelle si significano gli sforzi internazionali per trovare una soluzione diplomatica alla crisi Ucraina mentre l’attenzione sul terreno sarà alle stelle thanatos Chiara navi e getti Stati Uniti mettono 8500 soldati in ...