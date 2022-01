Torino, colpo in attacco: domani visite mediche e firma! (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Torino è pronto ad accogliere il suo nuovo centravanti: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, nella giornata di domani Pietro Pellegri sosterrà le visite mediche con il club granata prima di apporre la firma sul contratto. Pietro Pellegri L’attaccante lascerà il Milan per trasferirsi in granata con la stessa formula che aveva messo d’accordo i rossoneri e il Monaco in estate: prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato attorno ai 6,5 milioni di euro. Al Torino Pellegri ritroverà Ivan Juric, l’allenatore che lo aveva fatto esordire in Serie A ai tempi del Genoa, quando aveva appena 15 anni. SANTO ROMEO Leggi su rompipallone (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilè pronto ad accogliere il suo nuovo centravanti: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, nella giornata diPietro Pellegri sosterrà lecon il club granata prima di apporre la firma sul contratto. Pietro Pellegri L’attaccante lascerà il Milan per trasferirsi in granata con la stessa formula che aveva messo d’accordo i rossoneri e il Monaco in estate: prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato attorno ai 6,5 milioni di euro. AlPellegri ritroverà Ivan Juric, l’allenatore che lo aveva fatto esordire in Serie A ai tempi del Genoa, quando aveva appena 15 anni. SANTO ROMEO

Advertising

GoalItalia : Da Baggio al possibile colpo #Vlahovic: l'autostrada Firenze-Torino è sempre stata piuttosto affollata ?? - PietroPecchioni : RT @INerazzurro: Vlahovic gran colpo ma da solo serve per assicurarsi il 4 posto quest' anno non basta per coprire il gap. Esaurita la quo… - ChuchoCastroP : RT @LeonettiFrank: Vlahovic: un colpo clamoroso con il blitz finale nato dalla cena di Torino - mcrisj01 : RT @LeonettiFrank: Vlahovic: un colpo clamoroso con il blitz finale nato dalla cena di Torino - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Paganese, colpo in difesa: arriva Celesia dal Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Torino colpo Roma, squadra a lavoro. Diawara la pedina che muove il mercato, Fazio ai saluti Tornando al centrocampista guineano, sembrerebbe che il Torino , qualora non riuscisse a vincere la ... se il Milan dovesse stentare a chiudere il colpo. Pinto è sempre vigile in questo senso, d'...

Colpo della Salernitana di Sabatini, è fatta per Diego Costa Il dg Walter Sabatini ha messo a segno il primo e assai suggestivo colpo di mercato. L'ok nel primo ... In prestito arrivano altri due rinforzi da Torino per la linea d'attacco come il trentenne Simone ...

Calciomercato Torino, pronto un colpo da big Calcio Style Calciomercato Juve, possibile addio di Morata: piace al Barcellona L'imminente arrivo di Vlahovic sbloccherebbe la situazione dell'attaccante spagnolo, che potrebbe finire al Barcellona ...

Juve-Fiorentina, c’è l’accordo per Vlahovic. L’attaccante verso Torino Dusan Vlahovic a un passo dalla Juventus. Il colpo che sembrava appartenere solo ai sogni dei tifosi bianconeri si sta per trasformare in realtà. E rischia di ...

Tornando al centrocampista guineano, sembrerebbe che il, qualora non riuscisse a vincere la ... se il Milan dovesse stentare a chiudere il. Pinto è sempre vigile in questo senso, d'...Il dg Walter Sabatini ha messo a segno il primo e assai suggestivodi mercato. L'ok nel primo ... In prestito arrivano altri due rinforzi daper la linea d'attacco come il trentenne Simone ...L'imminente arrivo di Vlahovic sbloccherebbe la situazione dell'attaccante spagnolo, che potrebbe finire al Barcellona ...Dusan Vlahovic a un passo dalla Juventus. Il colpo che sembrava appartenere solo ai sogni dei tifosi bianconeri si sta per trasformare in realtà. E rischia di ...