«Taylor Swift non scrive le sue canzoni»: Damon Albarn si scusa per l'accusa (Di martedì 25 gennaio 2022) Il frontman dei Blur ritratta le dichiarazioni rilasciate al Los Angeles Times. Ecco cos'è successo… Leggi su vanityfair (Di martedì 25 gennaio 2022) Il frontman dei Blur ritratta le dichiarazioni rilasciate al Los Angeles Times. Ecco cos'è successo…

Advertising

RollingStoneita : Damon Albarn (Taylor's Version): lui critica lei perché non scrive le canzoni da sola, lei replica stizzita, i coll… - lovertaylor13_ : adesso autori di merda date a jessica tutta la discografia di taylor swift perché ne ha bisogno #jeru - vgodisloki : RT @thepeakatseven: La settimana è iniziata con Taylor Swift che demolisce un uomo, siamo salvi - i95tim : RT @ID91Louis: quelli del governo che votano persone a caso come presidente tipo signorini o siffredi sembro io che per ogni cosa possibile… - dlsavedherself : RT @soIowalIs: Taylor swift con un tweet può distruggere la carriera di chiunque è ancora dite che non è l’industria musicale -