Stockton non vuole usare la mascherina La sua Università lo 'espelle' dalle tribune (Di martedì 25 gennaio 2022) John Stockton, storico playmaker degli Utah Jazz, stavolta ha sbagliato passaggio. Lui che ha ancora il record di assist nella Nba con 15.806 passaggi vincenti, si è visto ritirare l'abbonamento alle ... Leggi su quotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) John, storico playmaker degli Utah Jazz, stavolta ha sbagliato passaggio. Lui che ha ancora il record di assist nella Nba con 15.806 passaggi vincenti, si è visto ritirare l'abbonamento alle ...

The_Huge_ : @CQFSmoje666 @ell3nne @parallelecinico Ah che idiota che sono, certo! Non ho letto Mailman e davo per scontato parl… - parallelecinico : @nickurt14 La questione però è diversa e non si può ridurre a semplice opinione. Stockton non vuole rispettare le r… - andreabeltrama : Commento personale. Anche io ero giovane e baskettaro negli anni 90. Adoravo Stockton e tifavo vigorosamente Utah J… - Angelo76T : @parallelecinico Beh se parlaste di basket senza prendere posizioni su argomenti su cui non siete competenti forse… - parallelecinico : @MicheleBencive3 L'onere della prova spetta all'accusa. E' Stockton che reputa inutili le mascherine. E' lui che so… -